В 1 сезоне сериала «Холодное блюдо», как известно, месть должна подаваться холодной. Этим правилом руководствуется и безутешная вдова Евгения, оплакивающая молодого супруга. Олег погибает под колесами столичного лихача Константина Стрельцова. Будучи единственным сыном влиятельного олигарха, парень избегает наказания и продолжает колесить по дорогам города в нетрезвом виде, угрожая другим случайным прохожим. Как только Женя понимает, что ждать правосудия от полиции бесполезно, она решает сама отомстить Косте. Женщина не хочет убивать его, а хочет лишь хитростью отправить его туда, где ему самое место, – за решетку.