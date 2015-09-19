Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Holodnoe blyudo 2015, season 1

Holodnoe blyudo season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Holodnoe blyudo Seasons Season 1

Холодное блюдо 12+
Title Сезон 1
Season premiere 19 September 2015
Production year 2015
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 4 minutes
"Holodnoe blyudo" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Холодное блюдо», как известно, месть должна подаваться холодной. Этим правилом руководствуется и безутешная вдова Евгения, оплакивающая молодого супруга. Олег погибает под колесами столичного лихача Константина Стрельцова. Будучи единственным сыном влиятельного олигарха, парень избегает наказания и продолжает колесить по дорогам города в нетрезвом виде, угрожая другим случайным прохожим. Как только Женя понимает, что ждать правосудия от полиции бесполезно, она решает сама отомстить Косте. Женщина не хочет убивать его, а хочет лишь хитростью отправить его туда, где ему самое место, – за решетку.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
"Holodnoe blyudo" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
19 September 2015
Серия 2
Season 1 Episode 2
19 September 2015
Серия 3
Season 1 Episode 3
19 September 2015
Серия 4
Season 1 Episode 4
19 September 2015
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more