В 1-м сезоне сериала «Майская молодость» события разворачиваются в 1980 году в Кванджу. В городе готовится восстание, которое войдет во все учебники китайской истории, но пока что о нем никто не знает, и люди продолжают жить своими обычными жизнями. В одном медицинском университете на разных курсах случайно оказываются двое молодых людей. Хван Хи Тхэ учится на врача, он мечтает стать настоящим профессионалом и прославиться, спасая жизни. А Ким Мен Хи давно работает медсестрой и наконец решает повысить квалификацию до дипломированного доктора. Друзья сводят эту парочку на свидании вслепую.