Oworui Cheongchun 16+
Season premiere 3 May 2021
Production year 2021
Number of episodes 12
Runtime 14 hours 0 minute
В 1-м сезоне сериала «Майская молодость» события разворачиваются в 1980 году в Кванджу. В городе готовится восстание, которое войдет во все учебники китайской истории, но пока что о нем никто не знает, и люди продолжают жить своими обычными жизнями. В одном медицинском университете на разных курсах случайно оказываются двое молодых людей. Хван Хи Тхэ учится на врача, он мечтает стать настоящим профессионалом и прославиться, спасая жизни. А Ким Мен Хи давно работает медсестрой и наконец решает повысить квалификацию до дипломированного доктора. Друзья сводят эту парочку на свидании вслепую.

 

8.1
Rate 13 votes
Season 1
Everyone Running Their Own Race
Season 1 Episode 1
3 May 2021
The Shoes That Fit Me
Season 1 Episode 2
4 May 2021
Your One Month
Season 1 Episode 3
10 May 2021
Crossing the Line
Season 1 Episode 4
11 May 2021
A Good Woman
Season 1 Episode 5
17 May 2021
A Cough, Love, And...
Season 1 Episode 6
18 May 2021
The Unbreakable Tie
Season 1 Episode 7
24 May 2021
After the Door Closes
Season 1 Episode 8
25 May 2021
Warning Signs of a Disaster
Season 1 Episode 9
31 May 2021
Goodness, Hypocrisy, Utmost Effort
Season 1 Episode 10
1 June 2021
Mudeung Stadium
Season 1 Episode 11
7 June 2021
The First of May
Season 1 Episode 12
8 June 2021
