Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Dziewczyna i kosmonauta 2023, season 1

Dziewczyna i kosmonauta season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Dziewczyna i kosmonauta Seasons Season 1

Dziewczyna i kosmonauta 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 17 February 2023
Production year 2023
Number of episodes 6
Runtime 4 hours 30 minutes
"Dziewczyna i kosmonauta" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Девушка и космонавт» два пилота F-16 дружат и соперничают с первого курса училища. Они оба влюблены в девушку по имени Марта и готовы на все ради ее взаимности. Но в 2023 году НАСА запускает инновационную космическую исследовательскую миссию. Разумеется, и Богдан, и Никон решают попытать свои силы. Проект достается Никону, однако корабль сразу после взлета исчезает с радаров. Парня считают погибшим, и Марта, оплакав его, выходит замуж за Богдана. Но проходит три десятка лет, и экипаж внезапно вновь выходит на связь! Самое удивительное, что сам Никон не постарел ни на день, хотя на Земле уже 2053 год.

Series rating

4.9
Rate 11 votes
Dziewczyna i kosmonauta List of episodes TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
17 February 2023
Episode 2
Season 1 Episode 2
17 February 2023
Episode 3
Season 1 Episode 3
17 February 2023
Episode 4
Season 1 Episode 4
17 February 2023
Episode 5
Season 1 Episode 5
17 February 2023
Episode 6
Season 1 Episode 6
17 February 2023
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more