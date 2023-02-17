В 1 сезоне сериала «Девушка и космонавт» два пилота F-16 дружат и соперничают с первого курса училища. Они оба влюблены в девушку по имени Марта и готовы на все ради ее взаимности. Но в 2023 году НАСА запускает инновационную космическую исследовательскую миссию. Разумеется, и Богдан, и Никон решают попытать свои силы. Проект достается Никону, однако корабль сразу после взлета исчезает с радаров. Парня считают погибшим, и Марта, оплакав его, выходит замуж за Богдана. Но проходит три десятка лет, и экипаж внезапно вновь выходит на связь! Самое удивительное, что сам Никон не постарел ни на день, хотя на Земле уже 2053 год.