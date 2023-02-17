Во 2 сезоне сериала «Жизнь на волне» профессиональные серфингисты Каноа Игараши, Джек Робинсон и Леонардо Фиораванти принимают опасный вызов. Правительство с 11 лет спонсирует тренировки этих ребят, и теперь они должны перед камерами показать всему миру, насколько они достойны таких вложений. Тем временем Филипе Толедо продолжает бороться за титул чемпиона мира вместе со своей семьей. Семикратная чемпионка мира Стефани Гилмор борется за место в пятерке лучших, соревнуясь с новичками в скорости, силе и чувстве потока. А пятерка лучших женщин и мужчин-серфингистов встает на тропу войны за титул.