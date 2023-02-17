Menu
Make or Break 2022 - 2023, season 2

Make or Break
Season premiere 17 February 2023
Production year 2023
Number of episodes 8
Runtime 5 hours 44 minutes
"Make or Break" season 2 description

Во 2 сезоне сериала «Жизнь на волне» профессиональные серфингисты Каноа Игараши, Джек Робинсон и Леонардо Фиораванти принимают опасный вызов. Правительство с 11 лет спонсирует тренировки этих ребят, и теперь они должны перед камерами показать всему миру, насколько они достойны таких вложений. Тем временем Филипе Толедо продолжает бороться за титул чемпиона мира вместе со своей семьей. Семикратная чемпионка мира Стефани Гилмор борется за место в пятерке лучших, соревнуясь с новичками в скорости, силе и чувстве потока. А пятерка лучших женщин и мужчин-серфингистов встает на тропу войны за титул.

Series rating

7.7
Rate 11 votes
Make or Break List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
Hawaii 5-0
Season 2 Episode 1
17 February 2023
Second Chance
Season 2 Episode 2
17 February 2023
For Whom the Bell Tolls
Season 2 Episode 3
17 February 2023
The Cut
Season 2 Episode 4
17 February 2023
Rumble in the Jungle
Season 2 Episode 5
24 February 2023
Go Hard and Go Home
Season 2 Episode 6
24 February 2023
A Storm Is Brewing
Season 2 Episode 7
24 February 2023
The Champions
Season 2 Episode 8
24 February 2023
