В 1 сезоне сериала «Жизнь на волне» зрители узнают все о профессиональном серфинге. Оказывается, этот вид спорта держит в напряжении многие крупные страны мира. Например, в Бразилии его любят практически наравне с футболом. При этом спортсмены бесстрашно рискуют здоровьем и даже жизнью, пытаясь оседлать стихию. В разных эпизодах сериала будет рассказано, как проходит первый в мире чемпионский тур для женщин-спортсменок в Оаху, как Габриэль Медина и Итало Феррейра покорили своим мастерством Бразилию и весь мир, а также как Морган Сибилич и Мэтт Макгилливрей попали на свои первые соревнования, принесшие им славу.