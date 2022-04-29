Menu
Russian
Make or Break 2022, season 1

Make or Break season 1 poster
Make or Break
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 29 April 2022
Production year 2022
Number of episodes 7
Runtime 5 hours 1 minute
"Make or Break" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Жизнь на волне» зрители узнают все о профессиональном серфинге. Оказывается, этот вид спорта держит в напряжении многие крупные страны мира. Например, в Бразилии его любят практически наравне с футболом. При этом спортсмены бесстрашно рискуют здоровьем и даже жизнью, пытаясь оседлать стихию. В разных эпизодах сериала будет рассказано, как проходит первый в мире чемпионский тур для женщин-спортсменок в Оаху, как Габриэль Медина и Итало Феррейра покорили своим мастерством Бразилию и весь мир, а также как Морган Сибилич и Мэтт Макгилливрей попали на свои первые соревнования, принесшие им славу.

7.7
Season 1
Season 2
Pipe Dreams
Season 1 Episode 1
29 April 2022
The Brazilian Storm
Season 1 Episode 2
29 April 2022
Rookies
Season 1 Episode 3
29 April 2022
Boys to Men
Season 1 Episode 4
29 April 2022
Conquering Demons
Season 1 Episode 5
29 April 2022
Chasing the Queen
Season 1 Episode 6
29 April 2022
The Finals
Season 1 Episode 7
29 April 2022
