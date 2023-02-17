В 1 сезоне сериала «Голова Хоакина Мурьеты» в центре событий оказываются два одиноких путника, бороздящих мексиканскую пустыню. Они оба носят одно и то же имя, но цели у них разные. Хоакин Мурьета известен на всю страну как «мексиканский Робин Гуд». За ним охотятся все шерифы Мексики, хотя сам этот мужчина вовсе не считает себя преступником. Просто он руководствуется не прописным законом, а собственной совестью и принципами, защищая тех, кого больше никто защитить не может. В свою очередь, Хоакин Каррильо тоже находится в розыске и имеет свои счеты с властью, но его не столь прельщает справедливость. Они объединяются в борьбе с общим врагом.