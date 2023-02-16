Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

A Thin Line 2023, season 1

A Thin Line season 1 poster
Kinoafisha TV Shows A Thin Line Seasons Season 1

A Thin Line
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 16 February 2023
Production year 2023
Number of episodes 6
Runtime 5 hours 0 minute
"A Thin Line" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Тонкая линия» в центре событий оказываются юные сестры-близнецы Анна и Бенни – этологические активистки и одаренные хакерши. Главный метод борьбы девушек за права природы, животных и растений – взлом сайтов. Они сливают в сеть тайны промышленных предприятий, которые могут так или иначе угрожать окружающей среде. Но однажды мстительницы попадаются. За Анной после очередного взлома являются правительственные агенты, а Бенни тем временем попадает в плен к террористам. Сестры внезапно оказываются по разные стороны одной войны. Одна из них готова переступить черту ради великой цели, а для другой важнее ее человечность.

Series rating

4.9
Rate 13 votes
A Thin Line List of episodes TV series release schedule
Season 1
Climate.Leaks
Season 1 Episode 1
16 February 2023
Gefangen
Season 1 Episode 2
16 February 2023
Familienbande
Season 1 Episode 3
23 February 2023
Verrat
Season 1 Episode 4
2 March 2023
Wie weit wirst du gehen?
Season 1 Episode 5
9 March 2023
Kein Zurück
Season 1 Episode 6
16 March 2023
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more