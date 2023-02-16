В 1 сезоне сериала «Тонкая линия» в центре событий оказываются юные сестры-близнецы Анна и Бенни – этологические активистки и одаренные хакерши. Главный метод борьбы девушек за права природы, животных и растений – взлом сайтов. Они сливают в сеть тайны промышленных предприятий, которые могут так или иначе угрожать окружающей среде. Но однажды мстительницы попадаются. За Анной после очередного взлома являются правительственные агенты, а Бенни тем временем попадает в плен к террористам. Сестры внезапно оказываются по разные стороны одной войны. Одна из них готова переступить черту ради великой цели, а для другой важнее ее человечность.