Во 2-м сезоне сериала «Убийства Мердо: Скандал в Южной Каролине» продолжается история о том, как ужасающие трагедии навсегда изменили сплоченных жителей из Южной Каролины и раскрыли шокирующие секреты одного влиятельного семейства. Напомним, в финале предыдущего сезона гибель Мэгги и Пола стала достоянием мировой общественности. О трагедии написали в средствах массовой информации, новость облетела весь мир. В это время минувшие «несчастные случаи» стали поводом для новых обвинений. Происшествия отразились на главных героях, подтолкнув Алекса к отчаянным, на первый взгляд, действиям.