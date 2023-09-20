Menu
Murdaugh Murders: A Southern Scandal 2023, season 2

Season premiere 20 September 2023
Production year 2023
Number of episodes 3
Runtime 2 hours 30 minutes
"Murdaugh Murders: A Southern Scandal" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Убийства Мердо: Скандал в Южной Каролине» продолжается история о том, как ужасающие трагедии навсегда изменили сплоченных жителей из Южной Каролины и раскрыли шокирующие секреты одного влиятельного семейства. Напомним, в финале предыдущего сезона гибель Мэгги и Пола стала достоянием мировой общественности. О трагедии написали в средствах массовой информации, новость облетела весь мир. В это время минувшие «несчастные случаи» стали поводом для новых обвинений. Происшествия отразились на главных героях, подтолкнув Алекса к отчаянным, на первый взгляд, действиям.

Series rating

6.5
Rate 13 votes
Season 1
Season 2
A Normal Day
Season 2 Episode 1
20 September 2023
Alex's Alibi
Season 2 Episode 2
20 September 2023
A Tangled Web We Weave
Season 2 Episode 3
20 September 2023
