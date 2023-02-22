Menu
Murdaugh Murders: A Southern Scandal 2023, season 1

Murdaugh Murders: A Southern Scandal season 1 poster
Season premiere 22 February 2023
Production year 2023
Number of episodes 3
Runtime 2 hours 30 minutes
В 1 сезоне сериала «Убийства Мердо: Скандал в Южной Каролине» могущественное семейство Мердо держит в руках целый штат на юго-востоке США и постепенно расширяет свою власть за его пределы. На первый взгляд, эти люди – добропорядочная чета бизнесменов, однако под их давлением не вполне законно оказываются все местные предприятия. К сожалению, привлечь их к ответственности практически невозможно… Так думали местные полицейские, пока к порогу дома Мердо не привела дорожка, вымощенная трупами и залитая кровью. Шокирующие трагедии разрушают сплоченное сообщество Южной Каролины и раскрывают ужасающие секреты ее самой известной семьи.

Season 1
Where is Mallory?
Season 1 Episode 1
22 February 2023
Murders at Moselle
Season 1 Episode 2
22 February 2023
No Secrets Are Safe
Season 1 Episode 3
22 February 2023
