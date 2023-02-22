В 1 сезоне сериала «Убийства Мердо: Скандал в Южной Каролине» могущественное семейство Мердо держит в руках целый штат на юго-востоке США и постепенно расширяет свою власть за его пределы. На первый взгляд, эти люди – добропорядочная чета бизнесменов, однако под их давлением не вполне законно оказываются все местные предприятия. К сожалению, привлечь их к ответственности практически невозможно… Так думали местные полицейские, пока к порогу дома Мердо не привела дорожка, вымощенная трупами и залитая кровью. Шокирующие трагедии разрушают сплоченное сообщество Южной Каролины и раскрывают ужасающие секреты ее самой известной семьи.