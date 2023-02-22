В 1 сезоне сериала «Скажи мне, что это любовь» молодая женщина узнает об измене своего любимого и расстается с ним, погрузившись в пучину депрессии. Тем временем в аналогичной ситуации оказывается незнакомый ей мужчина. Они оба разбиты и одиноки, и судьба случайно сводит их на улице. Поделившись друг с другом своими бедами и переживаниями, герои придумывают план. Они понимают, что вместе смогут жестоко отомстить своим бывшим. Однако все идет не по сценарию, когда между героями неожиданно для них обоих начинает зарождаться новое чувство, которое оказывается гораздо сильнее жажды мести.