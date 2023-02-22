Menu
Call It Love 2023, season 1

Call It Love season 1 poster
Call It Love
Season premiere 22 February 2023
Production year 2023
Number of episodes 16
Runtime 13 hours 20 minutes
"Call It Love" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Скажи мне, что это любовь» молодая женщина узнает об измене своего любимого и расстается с ним, погрузившись в пучину депрессии. Тем временем в аналогичной ситуации оказывается незнакомый ей мужчина. Они оба разбиты и одиноки, и судьба случайно сводит их на улице. Поделившись друг с другом своими бедами и переживаниями, герои придумывают план. Они понимают, что вместе смогут жестоко отомстить своим бывшим. Однако все идет не по сценарию, когда между героями неожиданно для них обоих начинает зарождаться новое чувство, которое оказывается гораздо сильнее жажды мести.

Series rating

7.6
Rate 11 votes
"Call It Love" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
22 February 2023
Episode 2
Season 1 Episode 2
22 February 2023
Episode 3
Season 1 Episode 3
1 March 2023
Episode 4
Season 1 Episode 4
1 March 2023
Episode 5
Season 1 Episode 5
8 March 2023
Episode 6
Season 1 Episode 6
8 March 2023
Episode 7
Season 1 Episode 7
15 March 2023
Episode 8
Season 1 Episode 8
15 March 2023
Episode 9
Season 1 Episode 9
22 March 2023
Episode 10
Season 1 Episode 10
22 March 2023
Episode 11
Season 1 Episode 11
29 March 2023
Episode 12
Season 1 Episode 12
29 March 2023
Episode 13
Season 1 Episode 13
5 April 2023
Episode 14
Season 1 Episode 14
5 April 2023
Episode 15
Season 1 Episode 15
12 April 2023
Episode 16
Season 1 Episode 16
12 April 2023
TV series release schedule
