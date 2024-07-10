Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Release schedule
Ratings
Film lists
La primera vez 2023, season 2
About
Seasons
Stills
Cast and roles
Soundtrack
Posters
Trailers
Kinoafisha
TV Shows
La primera vez
Seasons
Season 2
La primera vez
Original title
Season 2
Title
Сезон 2
Season premiere
10 July 2024
Production year
2024
Number of episodes
10
Runtime
7 hours 0 minute
Series rating
7.5
Rate
13
votes
La primera vez List of episodes
TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Cartas a un joven poeta
Season 2
Episode 1
10 July 2024
El segundo sexo
Season 2
Episode 2
10 July 2024
Cartas a un niño que nunca nació
Season 2
Episode 3
10 July 2024
Los viajes de Gulliver
Season 2
Episode 4
10 July 2024
Cuando Dios era mujer
Season 2
Episode 5
10 July 2024
La revolución sexual
Season 2
Episode 6
10 July 2024
Doña flor y sus dos maridos
Season 2
Episode 7
10 July 2024
¡Que viva la música!
Season 2
Episode 8
10 July 2024
El orígen de la familia, la propiedad privada y el estado
Season 2
Episode 9
10 July 2024
Crímen y castigo
Season 2
Episode 10
10 July 2024
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree