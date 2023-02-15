В 1 сезоне сериала «В первый раз» в частную школу-интернат поступает таинственная девочка-подросток. Проблема заключается в том, что события разворачиваются в Колумбии в 1970-е годы. В это время женское образование в стране довольно ограничено и не вполне принято обществом. До появления этой студентки школа предназначалась исключительно для молодых людей. Однако героиня сдала экзамены лучше всех и устроила много шума, поэтому отправить ее домой руководство учебного заведения уже не может. Что ж, юной бунтарке выделяют комнату. Теперь она должна учиться наравне с парнями, что не мешает ей разбивать им сердца.