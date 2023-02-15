Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

La primera vez 2023, season 1

La primera vez season 1 poster
Kinoafisha TV Shows La primera vez Seasons Season 1

La primera vez
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 15 February 2023
Production year 2023
Number of episodes 13
Runtime 9 hours 6 minutes
"La primera vez" season 1 description

В 1 сезоне сериала «В первый раз» в частную школу-интернат поступает таинственная девочка-подросток. Проблема заключается в том, что события разворачиваются в Колумбии в 1970-е годы. В это время женское образование в стране довольно ограничено и не вполне принято обществом. До появления этой студентки школа предназначалась исключительно для молодых людей. Однако героиня сдала экзамены лучше всех и устроила много шума, поэтому отправить ее домой руководство учебного заведения уже не может. Что ж, юной бунтарке выделяют комнату. Теперь она должна учиться наравне с парнями, что не мешает ей разбивать им сердца.

Series rating

7.5
Rate 13 votes
La primera vez List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Lisístrata
Season 1 Episode 1
15 February 2023
La dama de las camelias
Season 1 Episode 2
15 February 2023
Retrato del artista adolescente
Season 1 Episode 3
15 February 2023
Una habitación propia
Season 1 Episode 4
15 February 2023
La letra escarlata
Season 1 Episode 5
15 February 2023
Siddhartha
Season 1 Episode 6
15 February 2023
Tess d'Urbervilles
Season 1 Episode 7
15 February 2023
Las penas de amor del joven Werther
Season 1 Episode 8
15 February 2023
Así habló Zaratustra
Season 1 Episode 9
15 February 2023
Las enseñanzas de don Juan
Season 1 Episode 10
15 February 2023
De profundis
Season 1 Episode 11
15 February 2023
Jungla de asfalto
Season 1 Episode 12
15 February 2023
El guardián entre el centeno
Season 1 Episode 13
15 February 2023
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more