Sem Filtro 2023, season 1

Sem Filtro season 1 poster
Sem Filtro

Sem Filtro
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 15 February 2023
Production year 2023
Number of episodes 10
Runtime 5 hours 50 minutes
"Sem Filtro" season 1 description

В 1 сезоне сериала «#БезФильтров» в центре событий оказывается группа студентов обычного испанского университета. Марселли наскучивает учиться, и он решает бросить колледж, чтобы достичь новой цели в жизни: стать влиятельной личностью. Ему помогают подруги Рита и Флавия, не менее амбициозные и такие же неопытные. Ребята решают построить с помощью социальных сетей собственный бизнес и запускают первый в жизни стартап. По их задумке, в основу предприятия должна лечь популярность друзей на их онлайн-страничках. Но чем больше у них появляется фолловеров, тем сложнее им оказывается справиться со своим имиджем в интернете.

Series rating

6.0
Rate 11 votes
List of episodes
Season 1
Virei influencer!!! #EuQueLute
Season 1 Episode 1
15 February 2023
Cuidado! Permuta não é dinheiro
Season 1 Episode 2
15 February 2023
Vocês não vão acreditar! Eu tenho um hater...
Season 1 Episode 3
15 February 2023
Eleições! Sobrou pra quem, adivinha?
Season 1 Episode 4
15 February 2023
Ela não é tão Love assim
Season 1 Episode 5
15 February 2023
Topa tudo por seguidor
Season 1 Episode 6
15 February 2023
Morreu, mas passa bem!?
Season 1 Episode 7
15 February 2023
Shippar com o ex pode?
Season 1 Episode 8
15 February 2023
Live ou date, eis a questão
Season 1 Episode 9
15 February 2023
Exposed: meus segredos foram revelados!
Season 1 Episode 10
15 February 2023
TV series release schedule
