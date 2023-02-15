В 1 сезоне сериала «#БезФильтров» в центре событий оказывается группа студентов обычного испанского университета. Марселли наскучивает учиться, и он решает бросить колледж, чтобы достичь новой цели в жизни: стать влиятельной личностью. Ему помогают подруги Рита и Флавия, не менее амбициозные и такие же неопытные. Ребята решают построить с помощью социальных сетей собственный бизнес и запускают первый в жизни стартап. По их задумке, в основу предприятия должна лечь популярность друзей на их онлайн-страничках. Но чем больше у них появляется фолловеров, тем сложнее им оказывается справиться со своим имиджем в интернете.