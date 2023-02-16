В 1 сезоне сериала «Без памяти любя» центре событий оказывается счастливая пара, готовящаяся к свадьбе. Олег уже был женат, у него есть сын, но брак получился неудачным. А Ира идет под венец впервые и никак не дождется «часа икс». Однако мужчина попадает в аварию, после которой напрочь забывает последние несколько лет своей жизни. Теперь он не знаком с Ирой и считает, что все еще женат на своей бывшей супруге Яне. Выясняется, что та жалеет о разводе, поэтому такая перестановка сил ее вполне устраивает, и она пытается не подпускать Иру к вновь обретенному мужу. Но Олег чувствует необъяснимую тягу к этой «незнакомке».