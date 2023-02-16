Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Bez pamyati lyubya 2023, season 1

Bez pamyati lyubya season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Bez pamyati lyubya Seasons Season 1

Без памяти любя 16+
Title Сезон 1
Season premiere 16 February 2023
Production year 2023
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 20 minutes
"Bez pamyati lyubya" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Без памяти любя» центре событий оказывается счастливая пара, готовящаяся к свадьбе. Олег уже был женат, у него есть сын, но брак получился неудачным. А Ира идет под венец впервые и никак не дождется «часа икс». Однако мужчина попадает в аварию, после которой напрочь забывает последние несколько лет своей жизни. Теперь он не знаком с Ирой и считает, что все еще женат на своей бывшей супруге Яне. Выясняется, что та жалеет о разводе, поэтому такая перестановка сил ее вполне устраивает, и она пытается не подпускать Иру к вновь обретенному мужу. Но Олег чувствует необъяснимую тягу к этой «незнакомке».

Series rating

0.0
Rate 0 vote
"Bez pamyati lyubya" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
16 February 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
16 February 2023
Серия 3
Season 1 Episode 3
16 February 2023
Серия 4
Season 1 Episode 4
16 February 2023
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more