В 1 сезоне сериала «Провинциальная муза» Вика с ранних лет мечтала о сцене. Устроившись работать на завод музыкальных инструментов, чтобы быть поближе к своей любимой сфере, девушка все равно не оставила попытки пробить себе дорогу на эстраду. Вика сама пишет песни и исполняет их в местном кабаке. Однажды юная исполнительница поняла, что ей тесно в родном городке. Тогда она уходит с работы и покупает билет до Москвы. Столица встречает ее множеством испытаний. Судьба сталкивает Вику с продюсером Рудаковым. Но «нужная» встреча не способствует пути девушки на сцену, а ставит перед тяжелым выбором...