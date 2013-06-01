Menu
Provincialnaya muza 2013, season 1

Провинциальная муза 12+
Title Сезон 1
Season premiere 1 June 2013
Production year 2013
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 4 minutes
"Provincialnaya muza" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Провинциальная муза» Вика с ранних лет мечтала о сцене. Устроившись работать на завод музыкальных инструментов, чтобы быть поближе к своей любимой сфере, девушка все равно не оставила попытки пробить себе дорогу на эстраду. Вика сама пишет песни и исполняет их в местном кабаке. Однажды юная исполнительница поняла, что ей тесно в родном городке. Тогда она уходит с работы и покупает билет до Москвы. Столица встречает ее множеством испытаний. Судьба сталкивает Вику с продюсером Рудаковым. Но «нужная» встреча не способствует пути девушки на сцену, а ставит перед тяжелым выбором...

Series rating

0.0
Rate 0 vote
"Provincialnaya muza" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
1 June 2013
Серия 2
Season 1 Episode 2
1 June 2013
Серия 3
Season 1 Episode 3
1 June 2013
Серия 4
Season 1 Episode 4
1 June 2013
TV series release schedule
