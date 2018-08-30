В 1 сезоне сериала «Пряный омлет» Бава, 55-летний мужчина, всеми силами пытается защитить свою собственность от жадного кузена и агента гостиничного бизнеса Зевса. В это время главному герою становится известно о болезни супруги. В связи с этим трагическим обстоятельством мужчине приходится пригласить в дом своих детей, которые откровенно презирают его. Впрочем, Бава платит им взаимностью. За этим следует драма, окутанная горьким весельем. Все члены этой неблагополучной иранской семьи понимают, что им нужно научиться всем вместе выживать под одной крышей. Для этого им придется приложить немало усилий.