Akoori 2018, season 1

Akoori season 1 poster
Akoori 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 30 August 2018
Production year 2018
Number of episodes 12
Runtime 4 hours 12 minutes
"Akoori" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Пряный омлет» Бава, 55-летний мужчина, всеми силами пытается защитить свою собственность от жадного кузена и агента гостиничного бизнеса Зевса. В это время главному герою становится известно о болезни супруги. В связи с этим трагическим обстоятельством мужчине приходится пригласить в дом своих детей, которые откровенно презирают его. Впрочем, Бава платит им взаимностью. За этим следует драма, окутанная горьким весельем. Все члены этой неблагополучной иранской семьи понимают, что им нужно научиться всем вместе выживать под одной крышей. Для этого им придется приложить немало усилий.

Series rating

6.5
Rate 12 votes
"Akoori" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
The Irani Family
Season 1 Episode 1
30 August 2018
Father vs Son
Season 1 Episode 2
30 August 2018
Jehan, the Saving Grace
Season 1 Episode 3
30 August 2018
Hello Ayushman
Season 1 Episode 4
30 August 2018
The Imperfect Relationship
Season 1 Episode 5
30 August 2018
Dara's Affair
Season 1 Episode 6
30 August 2018
Jimmy is Frustrated
Season 1 Episode 7
30 August 2018
Zarine's Death
Season 1 Episode 8
30 August 2018
Jehan and Ayushman are Exposed
Season 1 Episode 9
30 August 2018
Dear Brother-In-Law
Season 1 Episode 10
30 August 2018
Like Father Like Son
Season 1 Episode 11
30 August 2018
All's Well That Ends Well
Season 1 Episode 12
6 September 2018
