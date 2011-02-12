В 1-м сезоне сериала «Наследница» в центре сюжета оказывается столичная журналистка Марина. Она работает в известном издании и встречается с продюсером Антоном. Но однажды Марина публикует слишком скандальную статью, за что ее временно отстраняют от работы. В это самое время ей попадается отличный способ заработать и занять время: дедушка оставляет ей в наследство дом и лесопилку в глухой деревеньке на озере. Бросив наметанный взгляд на новые владения, девушка решает восстановить лесопилку и выгодно сдавать землю на берегу. Но ей противостоят местные жители, конкуренты и даже криминальные авторитеты.