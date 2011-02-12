Menu
Russian
Naslednica 2011, season 1

Naslednica season 1 poster
Naslednica

Наследница 12+
Title Сезон 1
Season premiere 12 February 2011
Production year 2011
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 0 minute
"Naslednica" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Наследница» в центре сюжета оказывается столичная журналистка Марина. Она работает в известном издании и встречается с продюсером Антоном. Но однажды Марина публикует слишком скандальную статью, за что ее временно отстраняют от работы. В это самое время ей попадается отличный способ заработать и занять время: дедушка оставляет ей в наследство дом и лесопилку в глухой деревеньке на озере. Бросив наметанный взгляд на новые владения, девушка решает восстановить лесопилку и выгодно сдавать землю на берегу. Но ей противостоят местные жители, конкуренты и даже криминальные авторитеты.

Series rating

6.0
Rate 12 votes
"Naslednica" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
12 February 2011
Серия 2
Season 1 Episode 2
12 February 2011
Серия 3
Season 1 Episode 3
12 February 2011
Серия 4
Season 1 Episode 4
12 February 2011
TV series release schedule
