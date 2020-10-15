В 1-м сезоне сериала «Дорогая мама» Хелен и Вернер женаты уже больше двух десятков лет. Он имеет свой бизнес в гостиничной сфере, а она подрабатывает медсестрой и растит детей. Младшему из них тринадцать, а старшему – семнадцать лет. Хелен кажется образцовой женой и матерью, а ее жизнь – ожившей картинкой с рекламы кукурузных хлопьев. Есть лишь одна проблема: между ней и мужем несколько поубавилось страсти. Недостаток острых ощущений в этой семье с лихвой восполняется, когда два юных преступника решают ограбить дом. Ральф и Брайан врываются с оружием средь бела дня, даже не подозревая, на что способен материнский инстинкт Хелен.