Lieve mama 2020, season 1

Lieve mama season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Lieve mama Seasons Season 1

Lieve mama 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 15 October 2020
Production year 2020
Number of episodes 6
Runtime 3 hours 30 minutes
"Lieve mama" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Дорогая мама» Хелен и Вернер женаты уже больше двух десятков лет. Он имеет свой бизнес в гостиничной сфере, а она подрабатывает медсестрой и растит детей. Младшему из них тринадцать, а старшему – семнадцать лет. Хелен кажется образцовой женой и матерью, а ее жизнь – ожившей картинкой с рекламы кукурузных хлопьев. Есть лишь одна проблема: между ней и мужем несколько поубавилось страсти. Недостаток острых ощущений в этой семье с лихвой восполняется, когда два юных преступника решают ограбить дом. Ральф и Брайан врываются с оружием средь бела дня, даже не подозревая, на что способен материнский инстинкт Хелен.

Series rating

6.5
Rate 12 votes
"Lieve mama" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Aflevering 1
Season 1 Episode 1
15 October 2020
Aflevering 2
Season 1 Episode 2
15 October 2020
Aflevering 3
Season 1 Episode 3
15 October 2020
Aflevering 4
Season 1 Episode 4
15 October 2020
Aflevering 5
Season 1 Episode 5
15 October 2020
Aflevering 6
Season 1 Episode 6
15 October 2020
TV series release schedule
