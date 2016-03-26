Menu
Peiji Teoneo 2016, season 1

Peiji Teoneo season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Peiji Teoneo Seasons Season 1

Peiji Teoneo 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 26 March 2016
Production year 2016
Number of episodes 3
Runtime 3 hours 0 minute
"Peiji Teoneo" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Листмейстер» молодая и очень талантливая девушка Ю-cыль посвящает всю свою жизнь музыкальной карьере. Она дни и ночи напролет не отходит от пианино, поступает в престижную школу искусств, выигрывает десятки международных конкурсов. Однако в глубине души героиня понимает, что вся эта жизнь – мечта ее матери, которая пытается реализоваться через нее, а не ее самой. Все переворачивается, когда Ю-cыль попадает в автокатастрофу. Поломанные пальцы ставят крест на ее карьере великой пианистки, а заодно и на мире в ее семье. Но поблизости находится один человек, которому удается по-настоящему поддержать девушку.

 

Series rating

7.5
Rate 13 votes
"Peiji Teoneo" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
The One Who Received the Gift from Above
Season 1 Episode 1
26 March 2016
The One Who Builds Real Friendship
Season 1 Episode 2
2 April 2016
Let Us All Sing Songs of Joy
Season 1 Episode 3
9 April 2016
TV series release schedule
