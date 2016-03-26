В 1-м сезоне сериала «Листмейстер» молодая и очень талантливая девушка Ю-cыль посвящает всю свою жизнь музыкальной карьере. Она дни и ночи напролет не отходит от пианино, поступает в престижную школу искусств, выигрывает десятки международных конкурсов. Однако в глубине души героиня понимает, что вся эта жизнь – мечта ее матери, которая пытается реализоваться через нее, а не ее самой. Все переворачивается, когда Ю-cыль попадает в автокатастрофу. Поломанные пальцы ставят крест на ее карьере великой пианистки, а заодно и на мире в ее семье. Но поблизости находится один человек, которому удается по-настоящему поддержать девушку.