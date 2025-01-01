В 1 сезоне сериала «Зимнее Солнце» события разворачиваются в Новой Англии. Старшеклассница Сейлор Рук на протяжении долгих лет вынуждена была терпеть нападки задиристой Энни. После очередной потасовки в стенах класса последняя пропала. Весь город занялся поисками, но девушку так и не удалось найти. Среди местного населения стали распространяться слухи, что Сейлор расправилась со своей обидчицей и тело школьницы зарыто где-то под землей. Семье Рук не осталось ничего, кроме переезда в другой город. Герои выбрали небольшой городок Литчфилд. Однако и там они не нашли спокойствия...