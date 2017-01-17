В 1 сезоне сериала «Квартет» парень по имени Цукаса Бэппу воспитывается в творческой семье, все его родные – музыканты. Он и сам идет по стопам старших поколений, увлекаясь игрой на скрипке, вот только любимое дело не приносит дохода, и ему приходится работать в пончиковой. Но однажды герой бросает все и уезжает со своим музыкальным инструментом в курортный городок Кураидзава. Там он знакомится с домохозяйкой-скрипачкой преклонных лет по имени Маки Маки, безработной виолончелисткой Судзуми Сэбуки и молчаливым альтистом Ютакой Иэмори. Незнакомцы решают объединиться в общий квартет.