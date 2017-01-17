Menu
Season premiere 17 January 2017
Production year 2017
Number of episodes 10
Runtime 7 hours 30 minutes
В 1 сезоне сериала «Квартет» парень по имени Цукаса Бэппу воспитывается в творческой семье, все его родные – музыканты. Он и сам идет по стопам старших поколений, увлекаясь игрой на скрипке, вот только любимое дело не приносит дохода, и ему приходится работать в пончиковой. Но однажды герой бросает все и уезжает со своим музыкальным инструментом в курортный городок Кураидзава. Там он знакомится с домохозяйкой-скрипачкой преклонных лет по имени Маки Маки, безработной виолончелисткой Судзуми Сэбуки и молчаливым альтистом Ютакой Иэмори. Незнакомцы решают объединиться в общий квартет.

7.6
Episode 1
Season 1 Episode 1
17 January 2017
Episode 2
Season 1 Episode 2
24 January 2017
Episode 3
Season 1 Episode 3
31 January 2017
Episode 4
Season 1 Episode 4
7 February 2017
Episode 5
Season 1 Episode 5
14 February 2017
Episode 6
Season 1 Episode 6
21 February 2017
Episode 7
Season 1 Episode 7
28 February 2017
Episode 8
Season 1 Episode 8
7 March 2017
Episode 9
Season 1 Episode 9
14 March 2017
Episode 10
Season 1 Episode 10
21 March 2017
