Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Inés del alma mía 2020, season 1

Inés del alma mía season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Inés del alma mía Seasons Season 1

Inés del alma mía 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 31 July 2020
Production year 2020
Number of episodes 8
Runtime 8 hours 40 minutes
"Inés del alma mía" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Инес души моей» действие происходит в эпоху великих географических открытий, когда европейцы начинают осваивать и заселять американский материк. Молодая аристократка Инес Суарес бесстрашно следует за своим мужем в Новый Свет – дикий и неокультуренный мир, который им только предстоит покорить. Пункт назначения – южноамериканское побережье, ныне известное нам как государство Чили. Здесь живет неукротимый и суровый коренной народ – индейцы мапуче. Но страшнее оказываются не они, а сами завоеватели – жадные и жестокие люди, прикрывающие пороки за великими целями. Инес принимает участие в возведении Сантьяго.

Series rating

6.9
Rate 13 votes
"Inés del alma mía" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Un nuevo mundo
Season 1 Episode 1
31 July 2020
La conquista de un sueño
Season 1 Episode 2
31 July 2020
La muerte, menos temida, da más vida
Season 1 Episode 3
31 July 2020
La tierra prometida
Season 1 Episode 4
31 July 2020
Sangre y fuego
Season 1 Episode 5
31 July 2020
Hambre de gloria
Season 1 Episode 6
31 July 2020
Semillas de traición
Season 1 Episode 7
31 July 2020
Hasta el fin del mundo
Season 1 Episode 8
31 July 2020
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more