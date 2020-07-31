В 1-м сезоне сериала «Инес души моей» действие происходит в эпоху великих географических открытий, когда европейцы начинают осваивать и заселять американский материк. Молодая аристократка Инес Суарес бесстрашно следует за своим мужем в Новый Свет – дикий и неокультуренный мир, который им только предстоит покорить. Пункт назначения – южноамериканское побережье, ныне известное нам как государство Чили. Здесь живет неукротимый и суровый коренной народ – индейцы мапуче. Но страшнее оказываются не они, а сами завоеватели – жадные и жестокие люди, прикрывающие пороки за великими целями. Инес принимает участие в возведении Сантьяго.