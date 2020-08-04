В 1-м сезоне сериала «Маленькие пташки» события разворачиваются в 1955 году. Люси Сэвидж сбегает из Америки в уникальную международную зону Танжер у Гибралтарского пролива, чтобы разобраться в себе. До недавнего времени она верила, что сможет быть счастлива со своим женихом – чопорным и богатым английским лордом. Однако тот так и не смог выбрать между ней и своим молодым юношей-любовником. В это время марокканка Черифа Ламур приезжает в то же самое место в попытке изменить устои вокруг себя и защитить права женщин на своей родине. Но мир начинает стремительно меняться, и всего через несколько месяцев Танжер перестанет существовать.