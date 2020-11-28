Menu
Naxalbari 2020, season 1

Naxalbari season 1 poster
Naxalbari 18+
Season premiere 28 November 2020
Production year 2020
Number of episodes 9
Runtime 4 hours 21 minutes
"Naxalbari" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Наксалбари» это история о наксалах — вооруженных повстанцах, которые пользуются весьма радикальными методами для того, чтобы выразить протесты руководству страны. Власти на протяжении многих лет ведут ожесточенную борьбу с этим движением. Однажды наксалы организовывают подрывную операцию во время официального визита государственного деятеля в Гадчироли. Специальная оперативная команда получает от своего руководства приказ разобраться с текущим положением дел и навести порядок. Главный герой, сотрудник спецотряда, узнает, что за секретной миссией стоит более изощренный план.

"Naxalbari" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
The Gadchiroli Blast
Season 1 Episode 1
28 November 2020
The Stake Out
Season 1 Episode 2
28 November 2020
Shanghaied
Season 1 Episode 3
28 November 2020
The Demons of the Past
Season 1 Episode 4
28 November 2020
FICA
Season 1 Episode 5
28 November 2020
The Turning Point
Season 1 Episode 6
28 November 2020
No Turning Back
Season 1 Episode 7
28 November 2020
Mayhem
Season 1 Episode 8
28 November 2020
Thok Ke Badla
Season 1 Episode 9
28 November 2020
