В 1-м сезоне сериала «Наксалбари» это история о наксалах — вооруженных повстанцах, которые пользуются весьма радикальными методами для того, чтобы выразить протесты руководству страны. Власти на протяжении многих лет ведут ожесточенную борьбу с этим движением. Однажды наксалы организовывают подрывную операцию во время официального визита государственного деятеля в Гадчироли. Специальная оперативная команда получает от своего руководства приказ разобраться с текущим положением дел и навести порядок. Главный герой, сотрудник спецотряда, узнает, что за секретной миссией стоит более изощренный план.