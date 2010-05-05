Menu
Pokushenie season 1 watch online

Pokushenie season 1 poster
Покушение 16+
Title Сезон 1
Season premiere 5 May 2010
Production year 2010
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 56 minutes
"Pokushenie" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Покушение» между Джан и капитаном Красной армии Женей Костиным вспыхивает роман. Затем судьба разлучает их. Несмотря на ранение, Костин торопится на родину, чтобы отыскать возлюбленную. Однако в ее городе он обнаруживает захоронение. Сходя с ума от отчаяния, Костин попадает в плен. Представитель абвера Чертов завербовал его. Став первоклассным шпионом, Костин завоевывает доверие нацистов, но при этом пытается не нанести урона СССР. Тем временем рота генерала Данилова, который тоже был влюблен в Джан, освобождает ее родной город. Разведчики сталинской спецслужбы узнают о том, что на Данилова готовится покушение.

Series rating

4.2
Rate 13 votes
"Pokushenie" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
5 May 2010
Серия 2
Season 1 Episode 2
5 May 2010
Серия 3
Season 1 Episode 3
5 May 2010
Серия 4
Season 1 Episode 4
5 May 2010
Серия 5
Season 1 Episode 5
6 May 2010
Серия 6
Season 1 Episode 6
6 May 2010
Серия 7
Season 1 Episode 7
6 May 2010
Серия 8
Season 1 Episode 8
6 May 2010
TV series release schedule
