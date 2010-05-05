В 1-м сезоне сериала «Покушение» между Джан и капитаном Красной армии Женей Костиным вспыхивает роман. Затем судьба разлучает их. Несмотря на ранение, Костин торопится на родину, чтобы отыскать возлюбленную. Однако в ее городе он обнаруживает захоронение. Сходя с ума от отчаяния, Костин попадает в плен. Представитель абвера Чертов завербовал его. Став первоклассным шпионом, Костин завоевывает доверие нацистов, но при этом пытается не нанести урона СССР. Тем временем рота генерала Данилова, который тоже был влюблен в Джан, освобождает ее родной город. Разведчики сталинской спецслужбы узнают о том, что на Данилова готовится покушение.