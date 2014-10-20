Menu
Season premiere 20 October 2014
Production year 2014
Number of episodes 6
Runtime 6 hours 0 minute
В 1 сезоне сериала «Очевидец» однажды приятели Хеннинг и Филипп отправились среди ночи на песчаный карьер, чтобы подготовиться по мотогонкам, в которых будет принимать участие Хеннинг. Неожиданно парни стали свидетелями убийства. Все началось с того, что они набрели на домик, где решили передохнуть и выпить воды. Внезапно раздались звуки выстрелов, и через мгновение герои увидели на земле несколько трупов мужчин. Голый человек, который явно являлся убийцей, заметил Хеннинга и Филиппа. Парни чудом унесли ноги. Им кажется, что преступник будет выслеживать их как свидетелей преступления. Друзья решают сохранить случившееся в тайне.

7.3
Rate 11 votes
Episode 1
Season 1 Episode 1
20 October 2014
Episode 2
Season 1 Episode 2
27 October 2014
Episode 3
Season 1 Episode 3
3 November 2014
Episode 4
Season 1 Episode 4
10 November 2014
Episode 5
Season 1 Episode 5
17 November 2014
Episode 6
Season 1 Episode 6
24 November 2014
