В 1 сезоне сериала «Очевидец» однажды приятели Хеннинг и Филипп отправились среди ночи на песчаный карьер, чтобы подготовиться по мотогонкам, в которых будет принимать участие Хеннинг. Неожиданно парни стали свидетелями убийства. Все началось с того, что они набрели на домик, где решили передохнуть и выпить воды. Внезапно раздались звуки выстрелов, и через мгновение герои увидели на земле несколько трупов мужчин. Голый человек, который явно являлся убийцей, заметил Хеннинга и Филиппа. Парни чудом унесли ноги. Им кажется, что преступник будет выслеживать их как свидетелей преступления. Друзья решают сохранить случившееся в тайне.