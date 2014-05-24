В 1 сезоне сериала «Я не смогу тебя забыть» в станице на побережье Черного моря живет молодая красавица Полина. Она работает медсестрой в больнице и помогает старику-отцу на ферме. По соседству с семьей проживает Михаил – загадочный и неприятный тип, которого сторонятся все в деревне. Но когда на плечи девушки обрушивается смерть отца и еще череда невзгод, именно Михаил приходит ей на помощь и помогает уехать в большой город. Там она знакомится с обаятельным парнем Вадимом, и их головокружительный роман идет к свадьбе. Но однажды Полине придется сделать выбор между страстью и благодарностью – между Вадимом и Мишей.