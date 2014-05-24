Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Ya ne smogu tebya zabyt 2014, season 1

Ya ne smogu tebya zabyt season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Ya ne smogu tebya zabyt Seasons Season 1

Я не смогу тебя забыть 12+
Title Сезон 1
Season premiere 24 May 2014
Production year 2014
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 28 minutes
"Ya ne smogu tebya zabyt" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Я не смогу тебя забыть» в станице на побережье Черного моря живет молодая красавица Полина. Она работает медсестрой в больнице и помогает старику-отцу на ферме. По соседству с семьей проживает Михаил – загадочный и неприятный тип, которого сторонятся все в деревне. Но когда на плечи девушки обрушивается смерть отца и еще череда невзгод, именно Михаил приходит ей на помощь и помогает уехать в большой город. Там она знакомится с обаятельным парнем Вадимом, и их головокружительный роман идет к свадьбе. Но однажды Полине придется сделать выбор между страстью и благодарностью – между Вадимом и Мишей.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
"Ya ne smogu tebya zabyt" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
24 May 2014
Серия 2
Season 1 Episode 2
24 May 2014
Серия 3
Season 1 Episode 3
24 May 2014
Серия 4
Season 1 Episode 4
24 May 2014
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more