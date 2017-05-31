В 1 сезоне сериала «Королева на 7 дней» молодой император Чунджон из корейской правящей династии Чосон влюбляется в прекрасную девушку. Данкен отвечает ему взаимностью, однако она происходит из простой небогатой семьи, поэтому все придворные выступают против этого брака. Тем не менее правитель идет против мнения своего окружения и делает Данкен своей королевой. Но ей суждено восседать на троне недолго. Всего через семь дней во дворце начинается восстание, и девушку ссылают на гору Инван. Оттуда она подает знак своему возлюбленному, что она жива и помнит о нем: вывешивает на вершине свою алую юбку.