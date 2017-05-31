Menu
Seven Day Queen season 1 watch online

Seven Day Queen 16+
Season premiere 31 May 2017
Production year 2017
Number of episodes 20
Runtime 20 hours 0 minute
"Seven Day Queen" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Королева на 7 дней» молодой император Чунджон из корейской правящей династии Чосон влюбляется в прекрасную девушку. Данкен отвечает ему взаимностью, однако она происходит из простой небогатой семьи, поэтому все придворные выступают против этого брака. Тем не менее правитель идет против мнения своего окружения и делает Данкен своей королевой. Но ей суждено восседать на троне недолго. Всего через семь дней во дворце начинается восстание, и девушку ссылают на гору Инван. Оттуда она подает знак своему возлюбленному, что она жива и помнит о нем: вывешивает на вершине свою алую юбку.

"Seven Day Queen" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
31 May 2017
Episode 2
Season 1 Episode 2
1 June 2017
Episode 3
Season 1 Episode 3
7 June 2017
Episode 4
Season 1 Episode 4
8 June 2017
Episode 5
Season 1 Episode 5
14 June 2017
Episode 6
Season 1 Episode 6
15 June 2017
Episode 7
Season 1 Episode 7
21 June 2017
Episode 8
Season 1 Episode 8
22 June 2017
Episode 9
Season 1 Episode 9
28 June 2017
Episode 10
Season 1 Episode 10
29 June 2017
Episode 11
Season 1 Episode 11
5 July 2017
Episode 12
Season 1 Episode 12
6 July 2017
Episode 13
Season 1 Episode 13
12 July 2017
Episode 14
Season 1 Episode 14
13 July 2017
Episode 15
Season 1 Episode 15
19 July 2017
Episode 16
Season 1 Episode 16
20 July 2017
Episode 17
Season 1 Episode 17
26 July 2017
Episode 18
Season 1 Episode 18
27 July 2017
Episode 19
Season 1 Episode 19
2 August 2017
Episode 20
Season 1 Episode 20
3 August 2017
