В 1 сезоне сериала «Привет, монстр!» главными действующими лицами становятся пара детективов, которые сражаются в преступностью и друг с другом, но в скором времени влюбляются друг в друга. Профайлер приезжает в Корею из Соединенных Штатов Америки, чтобы присоединиться к специальному подразделению полиции Сеула. Хен блистательно умеет анализировать места преступлений и составлять психологические портреты людей. Его напарницей становится девушка, внешний вид которой никак не соответствует ее профессии. Однако она выбрала эту специальность не просто так. Девушку интересует некий тайный документ.