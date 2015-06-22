Menu
Neoreul Gieokhae season 1 watch online

Neoreul Gieokhae season 1 poster
Neoreul Gieokhae

Neoreul Gieokhae 16+
Title Сезон 1
Season premiere 22 June 2015
Production year 2015
Number of episodes 16
Runtime 18 hours 40 minutes
"Neoreul Gieokhae" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Привет, монстр!» главными действующими лицами становятся пара детективов, которые сражаются в преступностью и друг с другом, но в скором времени влюбляются друг в друга. Профайлер приезжает в Корею из Соединенных Штатов Америки, чтобы присоединиться к специальному подразделению полиции Сеула. Хен блистательно умеет анализировать места преступлений и составлять психологические портреты людей. Его напарницей становится девушка, внешний вид которой никак не соответствует ее профессии. Однако она выбрала эту специальность не просто так. Девушку интересует некий тайный документ.

Series rating

7.4
Rate 13 votes
"Neoreul Gieokhae" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
22 June 2015
Episode 2
Season 1 Episode 2
23 June 2015
Episode 3
Season 1 Episode 3
29 June 2015
Episode 4
Season 1 Episode 4
30 June 2015
Episode 5
Season 1 Episode 5
6 July 2015
Episode 6
Season 1 Episode 6
7 July 2015
Episode 7
Season 1 Episode 7
13 July 2015
Episode 8
Season 1 Episode 8
14 July 2015
Episode 9
Season 1 Episode 9
20 July 2015
Episode 10
Season 1 Episode 10
21 July 2015
Episode 11
Season 1 Episode 11
27 July 2015
Episode 12
Season 1 Episode 12
28 July 2015
Episode 13
Season 1 Episode 13
3 August 2015
Episode 14
Season 1 Episode 14
4 August 2015
Episode 15
Season 1 Episode 15
10 August 2015
Episode 16
Season 1 Episode 16
11 August 2015
TV series release schedule
