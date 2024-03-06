Menu
Full Swing 2023, season 2

Full Swing season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Full Swing Seasons Season 2

Full Swing 16+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 6 March 2024
Production year 2024
Number of episodes 8
Runtime 5 hours 20 minutes
"Full Swing" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Полный свинг» продолжается история об игроках в гольф, для которых профессиональный спорт является целой жизнью. Каждого из участников проекта постигают неудачи, но никто из них не готов отступить. Под пристальным вниманием общественности Иэн Поултер пытается решить, стоит ли выгодный контракт с LIV Golf потери карты участника PGA Tour. В преддверии Открытого чемпионата США по гольфу самокритичный весельчак Джоэл Дамен должен приложить все усилия, чтобы войти в список лучших игроков.

Series rating

7.8
Rate 13 votes
Full Swing List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
The Game Has Changed Part 1
Season 2 Episode 1
6 March 2024
The Game Has Changed Part 2
Season 2 Episode 2
6 March 2024
Mind Game
Season 2 Episode 3
6 March 2024
Prove It
Season 2 Episode 4
6 March 2024
In the Shadows
Season 2 Episode 5
6 March 2024
Pick Six
Season 2 Episode 6
6 March 2024
All Roads Lead to Rome Part 1
Season 2 Episode 7
6 March 2024
All Roads Lead to Roam Part 2
Season 2 Episode 8
6 March 2024
TV series release schedule
