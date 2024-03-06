Во 2-м сезоне сериала «Полный свинг» продолжается история об игроках в гольф, для которых профессиональный спорт является целой жизнью. Каждого из участников проекта постигают неудачи, но никто из них не готов отступить. Под пристальным вниманием общественности Иэн Поултер пытается решить, стоит ли выгодный контракт с LIV Golf потери карты участника PGA Tour. В преддверии Открытого чемпионата США по гольфу самокритичный весельчак Джоэл Дамен должен приложить все усилия, чтобы войти в список лучших игроков.