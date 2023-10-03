Menu
Aile season 2 watch online

Aile season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Aile Seasons Season 2

Aile 18+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 3 October 2023
Production year 2023
Number of episodes 17
Runtime 42 hours 30 minutes
"Aile" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Семья» продолжается история влиятельной семьи, связанной с криминальным миром. Члены мафиозной структуры владеют клубным бизнесом. Но он является в некотором роде лишь прикрытием, за которым скрывается преступная империя. История началась с момента, когда глава семьи Аслан встретился с психологом по имени Девин, которая впоследствии проводила сеансы со многими его родственниками. У этих людей и вправду много подсознательных страхов, тайн и бремени тяжелого прошлого, грузом лежащего на душе. Аслан и Девин постепенно сблизились. В финале предыдущего сезона герой узнал, что девушка беременна от него.

Series rating

6.9
Rate 15 votes
"Aile" season 2 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
1. Bölüm
Season 2 Episode 1
3 October 2023
2. Bölüm
Season 2 Episode 2
10 October 2023
3. Bölüm
Season 2 Episode 3
17 October 2023
4. Bölüm
Season 2 Episode 4
24 October 2023
5. Bölüm
Season 2 Episode 5
31 October 2023
19. Bölüm
Season 2 Episode 6
7 November 2023
20. Bölüm
Season 2 Episode 7
14 November 2023
21. Bölüm
Season 2 Episode 8
21 November 2023
22. Bölüm
Season 2 Episode 9
28 November 2023
23. Bölüm
Season 2 Episode 10
5 December 2023
24. Bölüm
Season 2 Episode 11
12 December 2023
25. Bölüm
Season 2 Episode 12
19 December 2023
26. Bölüm
Season 2 Episode 13
26 December 2023
27. Bölüm
Season 2 Episode 14
9 January 2024
28. Bölüm
Season 2 Episode 15
16 January 2024
29. Bölüm
Season 2 Episode 16
23 January 2024
30. Bölüm
Season 2 Episode 17
30 January 2024
TV series release schedule
