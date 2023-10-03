Во 2-м сезоне сериала «Семья» продолжается история влиятельной семьи, связанной с криминальным миром. Члены мафиозной структуры владеют клубным бизнесом. Но он является в некотором роде лишь прикрытием, за которым скрывается преступная империя. История началась с момента, когда глава семьи Аслан встретился с психологом по имени Девин, которая впоследствии проводила сеансы со многими его родственниками. У этих людей и вправду много подсознательных страхов, тайн и бремени тяжелого прошлого, грузом лежащего на душе. Аслан и Девин постепенно сблизились. В финале предыдущего сезона герой узнал, что девушка беременна от него.