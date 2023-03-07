В 1 сезоне сериала «Семья» сын Хюльи – Аслан – внешне производит впечатление самоуверенного красавца, которому все нипочем. Однако на самом деле в его жизни немало трудностей. Молодой человек занимается противозаконным бизнесом и постоянно вынужден вести двойную игру. После нервного срыва он обращается за помощью к психологу Девин. Клиент и не догадывается, что его врач сама терзается уймой сомнений и пытается решить множество внутренних проблем. Молодая женщина так глубоко проникает в душу парня, что между ними вспыхивают чувства. История любви главных героев полна испытаний...