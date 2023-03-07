Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Aile season 1 watch online

Aile season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Aile Seasons Season 1

Aile 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 7 March 2023
Production year 2023
Number of episodes 13
Runtime 32 hours 30 minutes
"Aile" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Семья» сын Хюльи – Аслан – внешне производит впечатление самоуверенного красавца, которому все нипочем. Однако на самом деле в его жизни немало трудностей. Молодой человек занимается противозаконным бизнесом и постоянно вынужден вести двойную игру. После нервного срыва он обращается за помощью к психологу Девин. Клиент и не догадывается, что его врач сама терзается уймой сомнений и пытается решить множество внутренних проблем. Молодая женщина так глубоко проникает в душу парня, что между ними вспыхивают чувства. История любви главных героев полна испытаний...

Series rating

6.9
Rate 15 votes
"Aile" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
1. Bölüm
Season 1 Episode 1
7 March 2023
2. Bölüm
Season 1 Episode 2
14 March 2023
3. Bölüm
Season 1 Episode 3
21 March 2023
4. Bölüm
Season 1 Episode 4
28 March 2023
5. Bölüm
Season 1 Episode 5
4 April 2023
6. Bölüm
Season 1 Episode 6
11 April 2023
7. Bölüm
Season 1 Episode 7
18 April 2023
8. Bölüm
Season 1 Episode 8
25 April 2023
9. Bölüm
Season 1 Episode 9
2 May 2023
10. Bölüm
Season 1 Episode 10
9 May 2023
11. Bölüm
Season 1 Episode 11
16 May 2023
12. Bölüm
Season 1 Episode 12
23 May 2023
13. Bölüm
Season 1 Episode 13
30 May 2023
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more