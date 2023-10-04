В 1 сезоне сериала «Мастодонт» события разворачиваются в Зауральске. Вдовец пенсионного возраста Виктор Молодцов работает в мэрии и пренебрежительно относится к технологическому прогрессу. Внезапно он узнает, что в Москве живет его дочь, которая управляет департаментом Министерства цифрового и перспективного развития. В отличие от отца с его устаревшими взглядами, Екатерина – самоуверенная и амбициозная. Она старается модернизировать все существующие рабочие процессы. Молодцов с помощью связей устраивается в министерство. Он отправляется в столицу, чтобы выяснить, действительно ли это его дочь, а если да – узнать ее поближе.