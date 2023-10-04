Menu
Mastodont season 1 watch online

Mastodont season 1 poster
Mastodont

Mastodont 16+
Title Сезон 1
Season premiere 4 October 2023
Production year 2023
Number of episodes 12
Runtime 5 hours 36 minutes
"Mastodont" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Мастодонт» события разворачиваются в Зауральске. Вдовец пенсионного возраста Виктор Молодцов работает в мэрии и пренебрежительно относится к технологическому прогрессу. Внезапно он узнает, что в Москве живет его дочь, которая управляет департаментом Министерства цифрового и перспективного развития. В отличие от отца с его устаревшими взглядами, Екатерина – самоуверенная и амбициозная. Она старается модернизировать все существующие рабочие процессы. Молодцов с помощью связей устраивается в министерство. Он отправляется в столицу, чтобы выяснить, действительно ли это его дочь, а если да – узнать ее поближе. 

Series rating

5.7
Rate 17 votes
"Mastodont" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Серия 1
Season 1 Episode 1
4 October 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
4 October 2023
Серия 3
Season 1 Episode 3
11 October 2023
Серия 4
Season 1 Episode 4
11 October 2023
Серия 5
Season 1 Episode 5
18 October 2023
Серия 6
Season 1 Episode 6
18 October 2023
Серия 7
Season 1 Episode 7
25 October 2023
Серия 8
Season 1 Episode 8
25 October 2023
Серия 9
Season 1 Episode 9
1 November 2023
Серия 10
Season 1 Episode 10
1 November 2023
Серия 11
Season 1 Episode 11
8 November 2023
Серия 12
Season 1 Episode 12
8 November 2023
