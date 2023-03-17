Menu
Season premiere 17 March 2023
Production year 2023
Number of episodes 10
Runtime 5 hours 0 minute
"Agent Elvis" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Агент Элвис» главным действующим лицом является король рок-н-ролла, который между выступлениями сражается с терроризмом в качестве тайного правительственного агента. Жизнь популярного певца изменилась после того, как он стал участником правительственной программы, в рамках которой получил важную миссию. Теперь Элвис Пресли работает специальным агентом под прикрытием «короля рок-н-ролла». Поклонники, которые выкрикивают строчки его хитов и тянут руки к сцене, даже не догадываются, что в свободное от выступлений время их кумир спасает город от темных сил.

Series rating

6.6
Rate 13 votes
"Agent Elvis" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Full Tilt
Season 1 Episode 1
17 March 2023
F*ck You, Vegas
Season 1 Episode 2
17 March 2023
Cocaine Tuesdays
Season 1 Episode 3
17 March 2023
Total Mind F*ck
Season 1 Episode 4
17 March 2023
Maximum Density
Season 1 Episode 5
17 March 2023
Pookie-Bear
Season 1 Episode 6
17 March 2023
Maghrebi Mint
Season 1 Episode 7
17 March 2023
Head Soup
Season 1 Episode 8
17 March 2023
Swollen Desire
Season 1 Episode 9
17 March 2023
Godspeed, Drunk Monkey
Season 1 Episode 10
17 March 2023
