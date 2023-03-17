В 1 сезоне сериала «Агент Элвис» главным действующим лицом является король рок-н-ролла, который между выступлениями сражается с терроризмом в качестве тайного правительственного агента. Жизнь популярного певца изменилась после того, как он стал участником правительственной программы, в рамках которой получил важную миссию. Теперь Элвис Пресли работает специальным агентом под прикрытием «короля рок-н-ролла». Поклонники, которые выкрикивают строчки его хитов и тянут руки к сцене, даже не догадываются, что в свободное от выступлений время их кумир спасает город от темных сил.