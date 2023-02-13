Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Akusher season 1 watch online

Akusher season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Akusher Seasons Season 1

Акушер 16+
Title Сезон 1
Season premiere 13 February 2023
Production year 2023
Number of episodes 16
Runtime 12 hours 0 minute
"Akusher" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Акушер» жесткий и прагматичный врач Глеб Каверин плывет на теплоходе из Африки в Россию. Также на борту находится интернет-звезда, которой становится нехорошо. Девушка ждет ребенка. Ее попутчик в экстремальных условиях ведет себя не лучшим образом, но Каверин проявляет себя как истинный служитель клятве Гиппократа. Пренебрегая правилами, он приходит на помощь девушке. После этого Каверин становится местной легендой, вот только слава приводит к неблагоприятным последствиям. Известный репортер отправляется к Глебу домой, где видит его супругу с любовником — теперь всем известно, что Каверину наставляют рога.

Series rating

7.8
Rate 15 votes
"Akusher" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Серия 1
Season 1 Episode 1
13 February 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
13 February 2023
Серия 3
Season 1 Episode 3
14 February 2023
Серия 4
Season 1 Episode 4
14 February 2023
Серия 5
Season 1 Episode 5
15 February 2023
Серия 6
Season 1 Episode 6
15 February 2023
Серия 7
Season 1 Episode 7
16 February 2023
Серия 8
Season 1 Episode 8
16 February 2023
Серия 9
Season 1 Episode 9
17 February 2023
Серия 10
Season 1 Episode 10
17 February 2023
Серия 11
Season 1 Episode 11
20 February 2023
Серия 12
Season 1 Episode 12
20 February 2023
Серия 13
Season 1 Episode 13
21 February 2023
Серия 14
Season 1 Episode 14
21 February 2023
Серия 15
Season 1 Episode 15
22 February 2023
Серия 16
Season 1 Episode 16
22 February 2023
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more