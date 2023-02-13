В 1 сезоне сериала «Акушер» жесткий и прагматичный врач Глеб Каверин плывет на теплоходе из Африки в Россию. Также на борту находится интернет-звезда, которой становится нехорошо. Девушка ждет ребенка. Ее попутчик в экстремальных условиях ведет себя не лучшим образом, но Каверин проявляет себя как истинный служитель клятве Гиппократа. Пренебрегая правилами, он приходит на помощь девушке. После этого Каверин становится местной легендой, вот только слава приводит к неблагоприятным последствиям. Известный репортер отправляется к Глебу домой, где видит его супругу с любовником — теперь всем известно, что Каверину наставляют рога.