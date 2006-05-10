Menu
Doktor Zhivago season 1 watch online

Doktor Zhivago season 1 poster
Season premiere 10 May 2006
Production year 2006
Number of episodes 11
Runtime 8 hours 4 minutes
"Doktor Zhivago" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Доктор Живаго» молодой талантливый парень по имени Юрий оканчивает медицинский институт и приступает к работе своей мечты. Он всегда хотел помогать людям и спасать жизни. Кроме того, втайне от всех он пишет неплохие стихи. Однако судьба быстро сталкивает его с суровой и грязной реальностью окружающего мира. Страна, в которой он родился и вырос в любви и заботе, разваливается на глазах. Мимо проносятся страшные войны и революции, а его маленький вклад в спасение мира кажется самому Юре незначительным. На своем веку молодому Живаго предстоит встретиться с любовью, смертью, духовным поиском и смирением.

Series rating

7.3
Rate 13 votes
"Doktor Zhivago" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
10 May 2006
Серия 2
Season 1 Episode 2
17 May 2006
Серия 3
Season 1 Episode 3
24 May 2006
Серия 4
Season 1 Episode 4
31 May 2006
Серия 5
Season 1 Episode 5
7 June 2006
Серия 6
Season 1 Episode 6
14 June 2006
Серия 7
Season 1 Episode 7
21 June 2006
Серия 8
Season 1 Episode 8
28 June 2006
Серия 9
Season 1 Episode 9
5 July 2006
Серия 10
Season 1 Episode 10
12 July 2006
Серия 11
Season 1 Episode 11
19 July 2006
