В 1 сезоне сериала «Доктор Живаго» молодой талантливый парень по имени Юрий оканчивает медицинский институт и приступает к работе своей мечты. Он всегда хотел помогать людям и спасать жизни. Кроме того, втайне от всех он пишет неплохие стихи. Однако судьба быстро сталкивает его с суровой и грязной реальностью окружающего мира. Страна, в которой он родился и вырос в любви и заботе, разваливается на глазах. Мимо проносятся страшные войны и революции, а его маленький вклад в спасение мира кажется самому Юре незначительным. На своем веку молодому Живаго предстоит встретиться с любовью, смертью, духовным поиском и смирением.