"Belye rozy nadezhdy" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Белые розы надежды» события разворачиваются в СССР в 80-е годы. Юная девушка Евгения оканчивает музыкальное училище. У нее есть все шансы стать известной певицей. Все складывается и на личном фронте: на празднике в доме подруги она знакомится с молодым геологом Федором. Но отношения прерываются: парня отправляют по распределению на БАМ. Он клянется, что будет писать, но послания не доходят. Не зная, что их прячет завистливая вахтерша общежития, Женя разочаровывается в избраннике и начинает встречаться с музыкантом Алексеем. Она рожает ему двоих детей, но по недоразумению попадает в тюрьму.

