Belye rozy nadezhdy 2011, season 1

Season premiere 26 February 2011
Production year 2011
Number of episodes 4
Runtime 2 hours 52 minutes
В 1 сезоне сериала «Белые розы надежды» события разворачиваются в СССР в 80-е годы. Юная девушка Евгения оканчивает музыкальное училище. У нее есть все шансы стать известной певицей. Все складывается и на личном фронте: на празднике в доме подруги она знакомится с молодым геологом Федором. Но отношения прерываются: парня отправляют по распределению на БАМ. Он клянется, что будет писать, но послания не доходят. Не зная, что их прячет завистливая вахтерша общежития, Женя разочаровывается в избраннике и начинает встречаться с музыкантом Алексеем. Она рожает ему двоих детей, но по недоразумению попадает в тюрьму.

4.3
Rate 12 votes
Серия 1
Season 1 Episode 1
26 February 2011
Серия 2
Season 1 Episode 2
26 February 2011
Серия 3
Season 1 Episode 3
26 February 2011
Серия 4
Season 1 Episode 4
26 February 2011
