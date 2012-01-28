В 1 сезоне сериала «Не жалею, не зову, не плачу» в палату обычной московской больницы после ДТП попадает симпатичная одинокая женщина Ольга. Она сразу привлекает внимание другого пациента – сержанта полиции Николая Гордеева, который проходит реабилитацию после ранения. Когда Оля приходит в себя, выясняется, что у нее большие проблемы куда серьезнее переломов. Ее обвиняют в аварии и смерти женщины из другого автомобиля. Но Николай уверен, что все не может быть так, как говорят свидетели. У ДТП явно есть другой виновник. Кроме того, Гордеев, почти разочарованный в любви, чувствует к Оле непреодолимую тягу. Он решает помочь ей в суде.