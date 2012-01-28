Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Ne zhaleyu, ne zovu, ne plachu 2012, season 1

Ne zhaleyu, ne zovu, ne plachu season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Ne zhaleyu, ne zovu, ne plachu Seasons Season 1

Не жалею, не зову, не плачу 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 28 January 2012
Production year 2012
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 0 minute
"Ne zhaleyu, ne zovu, ne plachu" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Не жалею, не зову, не плачу» в палату обычной московской больницы после ДТП попадает симпатичная одинокая женщина Ольга. Она сразу привлекает внимание другого пациента – сержанта полиции Николая Гордеева, который проходит реабилитацию после ранения. Когда Оля приходит в себя, выясняется, что у нее большие проблемы куда серьезнее переломов. Ее обвиняют в аварии и смерти женщины из другого автомобиля. Но Николай уверен, что все не может быть так, как говорят свидетели. У ДТП явно есть другой виновник. Кроме того, Гордеев, почти разочарованный в любви, чувствует к Оле непреодолимую тягу. Он решает помочь ей в суде.

Series rating

5.4
Rate 13 votes
"Ne zhaleyu, ne zovu, ne plachu" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
28 January 2012
Серия 2
Season 1 Episode 2
28 January 2012
Серия 3
Season 1 Episode 3
28 January 2012
Серия 4
Season 1 Episode 4
28 January 2012
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more