Lyubov v rabochie nedeli season 1 watch online

Lyubov v rabochie nedeli season 1 poster
Любовь в рабочие недели 16+
Title Сезон 1
Season premiere 15 March 2021
Production year 2021
Number of episodes 15
Runtime 3 hours 0 minute
"Lyubov v rabochie nedeli" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Любовь в рабочие недели» в центре событий оказываются три семейные пары, с трудом пережившие непростые коронавирусные «каникулы». Сейчас пик пандемии позади, но вот его последствия придется разгребать еще не один месяц. Кристина и Андрей были страстно влюблены, а после добровольного «заключения» в самоизоляции они видеть друг друга не могут. А ведь им еще предстоит работать в одном офисе! Предпринимательница Ирина лишилась большей части прибыли. Она приняла бы помощь своего мужа Валерия, если бы он не был ее бизнес-конкурентом. Зато Гарик и Соня все еще счастливы вместе, если не считать визита тещи.

Series rating

5.2
Rate 13 votes
"Lyubov v rabochie nedeli" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Серия 1
Season 1 Episode 1
15 March 2021
Серия 2
Season 1 Episode 2
15 March 2021
Серия 3
Season 1 Episode 3
22 March 2021
Серия 4
Season 1 Episode 4
22 March 2021
Серия 5
Season 1 Episode 5
29 March 2021
Серия 6
Season 1 Episode 6
29 March 2021
Серия 7
Season 1 Episode 7
5 April 2021
Серия 8
Season 1 Episode 8
5 April 2021
Серия 9
Season 1 Episode 9
12 April 2021
Серия 10
Season 1 Episode 10
12 April 2021
Серия 11
Season 1 Episode 11
19 April 2021
Серия 12
Season 1 Episode 12
19 April 2021
Серия 13
Season 1 Episode 13
26 April 2021
Серия 14
Season 1 Episode 14
26 April 2021
Серия 15
Season 1 Episode 15
3 May 2021
