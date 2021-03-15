В 1 сезоне сериала «Любовь в рабочие недели» в центре событий оказываются три семейные пары, с трудом пережившие непростые коронавирусные «каникулы». Сейчас пик пандемии позади, но вот его последствия придется разгребать еще не один месяц. Кристина и Андрей были страстно влюблены, а после добровольного «заключения» в самоизоляции они видеть друг друга не могут. А ведь им еще предстоит работать в одном офисе! Предпринимательница Ирина лишилась большей части прибыли. Она приняла бы помощь своего мужа Валерия, если бы он не был ее бизнес-конкурентом. Зато Гарик и Соня все еще счастливы вместе, если не считать визита тещи.