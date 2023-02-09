В 1 сезоне сериала «Хочу не могу!» Саша встречается с милым ловеласом по имени Андрей и не решается сообщить ему, что состоит в сообществе анонимных сексоголиков. Согласно строгим правилам, девушке позволено заниматься любовью только после свадьбы. Александра очень волнуется из-за того, что лжет Андрею. Безумно заинтригованный парень делает ей предложение, но накануне свадьбы Саша практически срывается с молодым человеком из чата для знакомств Кириллом, который прислал ей свой интимный снимок. Героине нужно разобраться в себе, ответить на множество вопросов о своем прошлом, понять, что для нее важнее — секс или любовь.