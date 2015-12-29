В 1 сезоне сериала «Жизнь только начинается» директор известной и масштабной косметической компании Анна Дронова обращается к психотерапевту за помощью. Дело в том, что женщина совершенно измотала себя на нервной работе и уже даже не помнит, когда она в последний раз была на свидании. Доктор советует Ане пройти «терапию любовью». Героиня должна вспомнить всех людей, которые на самом деле ее любят, и пообщаться с ними. Но Аня понимает, что все ее любимые ее бросили, и теперь она хочет им лишь отомстить. Всем им: от бывшего мужа – до романтичного одноклассника. Она решает встретиться с ними лично.