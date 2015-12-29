Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Zhizn tolko nachinaetsya 2015, season 1

Zhizn tolko nachinaetsya season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Zhizn tolko nachinaetsya Seasons Season 1

Жизнь только начинается 12+
Title Сезон 1
Season premiere 29 December 2015
Production year 2015
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 0 minute
"Zhizn tolko nachinaetsya" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Жизнь только начинается» директор известной и масштабной косметической компании Анна Дронова обращается к психотерапевту за помощью. Дело в том, что женщина совершенно измотала себя на нервной работе и уже даже не помнит, когда она в последний раз была на свидании. Доктор советует Ане пройти «терапию любовью». Героиня должна вспомнить всех людей, которые на самом деле ее любят, и пообщаться с ними. Но Аня понимает, что все ее любимые ее бросили, и теперь она хочет им лишь отомстить. Всем им: от бывшего мужа – до романтичного одноклассника. Она решает встретиться с ними лично.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
"Zhizn tolko nachinaetsya" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
29 December 2015
Серия 2
Season 1 Episode 2
29 December 2015
Серия 3
Season 1 Episode 3
29 December 2015
Серия 4
Season 1 Episode 4
29 December 2015
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more