Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Alias J.J. 2017, season 1

Alias J.J. season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Alias J.J. Seasons Season 1

Alias J.J. 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 8 February 2017
Production year 2017
Number of episodes 69
Runtime 51 hours 45 minutes
"Alias J.J." season 1 description

В 1 сезоне сериала «Переживший Эскобара: По прозвищу Джей Ха» в центре событий оказывается верный приспешник одного из самых знаменитых в мире наркобаронов. Пока Пабло Эскобар держит в страхе всю Колумбию и подминает под себя криминальный бизнес Европы и Латинской Америки, он неизменно держит при себе самого надежного и преданного слугу – Джона Хайро Веласкеза. Это всего лишь наемник, выполняющий грязную работу за своего шефа, однако его верности и чести может позавидовать самый отважный солдат. Эскобар знает, что Джей Ха отдаст за него даже собственную жизнь. Но каким-то чудом Веласкез переживает своего хозяина.

Series rating

7.6
Rate 12 votes
"Alias J.J." season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Capítulo 1
Season 1 Episode 1
8 February 2017
Capítulo 2
Season 1 Episode 2
9 February 2017
Capítulo 3
Season 1 Episode 3
10 February 2017
Capítulo 4
Season 1 Episode 4
13 February 2017
Capítulo 5
Season 1 Episode 5
14 February 2017
Capítulo 6
Season 1 Episode 6
15 February 2017
Capítulo 7
Season 1 Episode 7
16 February 2017
Capítulo 8
Season 1 Episode 8
17 February 2017
Capítulo 9
Season 1 Episode 9
20 February 2017
Capítulo 10
Season 1 Episode 10
21 February 2017
Capítulo 11
Season 1 Episode 11
22 February 2017
Capítulo 12
Season 1 Episode 12
23 February 2017
Capítulo 13
Season 1 Episode 13
27 February 2017
Capítulo 14
Season 1 Episode 14
28 February 2017
Capítulo 15
Season 1 Episode 15
1 March 2017
Capítulo 16
Season 1 Episode 16
2 March 2017
Capítulo 17
Season 1 Episode 17
3 March 2017
Capítulo 18
Season 1 Episode 18
6 March 2017
Capítulo 19
Season 1 Episode 19
7 March 2017
Capítulo 20
Season 1 Episode 20
8 March 2017
Capítulo 21
Season 1 Episode 21
9 March 2017
Capítulo 22
Season 1 Episode 22
10 March 2017
Capítulo 23
Season 1 Episode 23
13 March 2017
Capítulo 24
Season 1 Episode 24
14 March 2017
Capítulo 25
Season 1 Episode 25
15 March 2017
Capítulo 26
Season 1 Episode 26
16 March 2017
Capítulo 27
Season 1 Episode 27
17 March 2017
Capítulo 28
Season 1 Episode 28
21 March 2017
Capítulo 29
Season 1 Episode 29
22 March 2017
Capítulo 30
Season 1 Episode 30
23 March 2017
Capítulo 31
Season 1 Episode 31
24 March 2017
Capítulo 32
Season 1 Episode 32
27 March 2017
Capítulo 33
Season 1 Episode 33
29 March 2017
Capítulo 34
Season 1 Episode 34
30 March 2017
Capítulo 35
Season 1 Episode 35
1 April 2017
Capítulo 36
Season 1 Episode 36
3 April 2017
Capítulo 37
Season 1 Episode 37
4 April 2017
Capítulo 38
Season 1 Episode 38
5 April 2017
Capítulo 39
Season 1 Episode 39
6 April 2017
Capítulo 40
Season 1 Episode 40
7 April 2017
Capítulo 41
Season 1 Episode 41
10 April 2017
Capítulo 42
Season 1 Episode 42
11 April 2017
Capítulo 43
Season 1 Episode 43
12 April 2017
Capítulo 44
Season 1 Episode 44
17 April 2017
Capítulo 45
Season 1 Episode 45
18 April 2017
Capítulo 46
Season 1 Episode 46
19 April 2017
Capítulo 47
Season 1 Episode 47
20 April 2017
Capítulo 48
Season 1 Episode 48
21 April 2017
Capítulo 49
Season 1 Episode 49
24 April 2017
Capítulo 50
Season 1 Episode 50
25 April 2017
Capítulo 51
Season 1 Episode 51
26 April 2017
Capítulo 52
Season 1 Episode 52
27 April 2017
Capítulo 53
Season 1 Episode 53
28 April 2017
Capítulo 54
Season 1 Episode 54
2 May 2017
Capítulo 55
Season 1 Episode 55
3 May 2017
Capítulo 56
Season 1 Episode 56
4 May 2017
Capítulo 57
Season 1 Episode 57
5 May 2017
Capítulo 58
Season 1 Episode 58
8 May 2017
Capítulo 59
Season 1 Episode 59
9 May 2017
Capítulo 60
Season 1 Episode 60
10 May 2017
Capítulo 61
Season 1 Episode 61
11 May 2017
Capítulo 62
Season 1 Episode 62
12 May 2017
Capítulo 63
Season 1 Episode 63
15 May 2017
Capítulo 64
Season 1 Episode 64
16 May 2017
Capítulo 65
Season 1 Episode 65
17 May 2017
Capítulo 66
Season 1 Episode 66
18 May 2017
Capítulo 67
Season 1 Episode 67
19 May 2017
Capítulo 68
Season 1 Episode 68
22 May 2017
Capítulo 69
Season 1 Episode 69
23 May 2017
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more