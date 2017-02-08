В 1 сезоне сериала «Переживший Эскобара: По прозвищу Джей Ха» в центре событий оказывается верный приспешник одного из самых знаменитых в мире наркобаронов. Пока Пабло Эскобар держит в страхе всю Колумбию и подминает под себя криминальный бизнес Европы и Латинской Америки, он неизменно держит при себе самого надежного и преданного слугу – Джона Хайро Веласкеза. Это всего лишь наемник, выполняющий грязную работу за своего шефа, однако его верности и чести может позавидовать самый отважный солдат. Эскобар знает, что Джей Ха отдаст за него даже собственную жизнь. Но каким-то чудом Веласкез переживает своего хозяина.