Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Asur 2020 - 2023, season 2

Asur season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Asur Seasons Season 2

Asur 18+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 1 June 2023
Production year 2023
Number of episodes 8
Runtime 5 hours 44 minutes
"Asur" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Асур: Познай свою темную сторону» Шубх готовит новую атаку, более глобальную, чем все предыдущие преступления. В своем послании он предупреждает, что грядет новый мировой порядок. Команда CBI бежит наперегонки со временем, чтобы сорвать его план. Нихил сломлен и винит себя в смерти дочери. Ди-Джея преследует прошлое, и он находит убежище, надеясь убежать от своих демонов. Но даже там он не может отделаться от тяжких мыслей. Кесар без вести исчезает, и Нихил обвиняет Расула в потере ключевого члена команды. Ребята получают ключ к разгадке, но прежде, чем они успевают остановить Шубха, Расул угрожает им смертью Нусрата.

Series rating

8.3
Rate 13 votes
Asur List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
The Dance of Death
Season 2 Episode 1
1 June 2023
The Past, the Present and the Future
Season 2 Episode 2
1 June 2023
Burning the Forest
Season 2 Episode 3
2 June 2023
Designing the Future
Season 2 Episode 4
2 June 2023
The Countdown Begins
Season 2 Episode 5
2 June 2023
The Domino Effect
Season 2 Episode 6
2 June 2023
Birth of the New God
Season 2 Episode 7
2 June 2023
The God's Dilemma
Season 2 Episode 8
2 June 2023
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more