Во 2-м сезоне сериала «Асур: Познай свою темную сторону» Шубх готовит новую атаку, более глобальную, чем все предыдущие преступления. В своем послании он предупреждает, что грядет новый мировой порядок. Команда CBI бежит наперегонки со временем, чтобы сорвать его план. Нихил сломлен и винит себя в смерти дочери. Ди-Джея преследует прошлое, и он находит убежище, надеясь убежать от своих демонов. Но даже там он не может отделаться от тяжких мыслей. Кесар без вести исчезает, и Нихил обвиняет Расула в потере ключевого члена команды. Ребята получают ключ к разгадке, но прежде, чем они успевают остановить Шубха, Расул угрожает им смертью Нусрата.