Season premiere 2 March 2020
Production year 2020
Number of episodes 8
Runtime 5 hours 44 minutes
В 1 сезоне сериала «Асур: Познай свою темную сторону» неожиданная смерть священника прямо на глазах его сына-подростка спровоцировала широкий общественный резонанс... Нихил Наир, судебно-медицинский эксперт, 11 лет назад ушел из профессии, завел семью и начал работать в штаб-квартире ФБР. Жизнь героя меняется, когда он получает координаты неизвестного места от анонимного отправителя. Прибыв туда, Нихил видит полностью изуродованное тело, истерзанное и обугленное. Это зрелище заставит содрогнуться даже самых крутых сотрудников правопорядка. Главный герой не способен остаться в стороне и приступает к расследованию.

8.3
Season 1
Season 2
The dead can talk
Season 1 Episode 1
2 March 2020
Rabbit hole
Season 1 Episode 2
2 March 2020
Peek - a - boo
Season 1 Episode 3
2 March 2020
Ashes from the past
Season 1 Episode 4
2 March 2020
The devil has a face
Season 1 Episode 5
2 March 2020
The firewall
Season 1 Episode 6
2 March 2020
Let there be darkness
Season 1 Episode 7
2 March 2020
End is the beginning
Season 1 Episode 8
2 March 2020
