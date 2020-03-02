В 1 сезоне сериала «Асур: Познай свою темную сторону» неожиданная смерть священника прямо на глазах его сына-подростка спровоцировала широкий общественный резонанс... Нихил Наир, судебно-медицинский эксперт, 11 лет назад ушел из профессии, завел семью и начал работать в штаб-квартире ФБР. Жизнь героя меняется, когда он получает координаты неизвестного места от анонимного отправителя. Прибыв туда, Нихил видит полностью изуродованное тело, истерзанное и обугленное. Это зрелище заставит содрогнуться даже самых крутых сотрудников правопорядка. Главный герой не способен остаться в стороне и приступает к расследованию.