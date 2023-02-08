В 1 сезоне сериала «Когда ты мама» супруги Лена и Евгений никак не могут стать родителями. Мать Жени, с которой он очень близок, постоянно жалуется на отсутствие внуков и вымещает недовольство на Марине. Наконец молодая пара решается на процедуру ЭКО. Однако у Марининой свекрови созрел другой план — рассорить сына с женой и сосватать его молодой здоровой Леночке. Правда, женщина даже не догадывается, что Лена уже ждет ребенка от другого мужчины. Он ушел от нее, и девушке тоже надо срочно отыскать себе супруга. В то время как Марина проходит медицинские обследования, Женя не теряет времени даром — план его матери срабатывает.