Kogda ty mama 2023, season 1

Kogda ty mama season 1 poster
Когда ты мама 16+
Title Сезон 1
Season premiere 8 February 2023
Production year 2023
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 20 minutes
"Kogda ty mama" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Когда ты мама» супруги Лена и Евгений никак не могут стать родителями. Мать Жени, с которой он очень близок, постоянно жалуется на отсутствие внуков и вымещает недовольство на Марине. Наконец молодая пара решается на процедуру ЭКО. Однако у Марининой свекрови созрел другой план — рассорить сына с женой и сосватать его молодой здоровой Леночке. Правда, женщина даже не догадывается, что Лена уже ждет ребенка от другого мужчины. Он ушел от нее, и девушке тоже надо срочно отыскать себе супруга. В то время как Марина проходит медицинские обследования, Женя не теряет времени даром — план его матери срабатывает.

"Kogda ty mama" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
8 February 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
8 February 2023
Серия 3
Season 1 Episode 3
8 February 2023
Серия 4
Season 1 Episode 4
8 February 2023
