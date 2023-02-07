В 1 сезоне сериала «Случайный брак» Настя Кирсанова не хочет выходить замуж за Тимофея, парня, которого навязала ей мать. Чтобы избежать свадьбы, она соглашается вступить в семейные отношения с малознакомым московским мажором Денисом. Однако на следующий день сказочная карета становится тыквой, а жених - исчезает, оставив после себя штамп в паспорте. Настя понимают, что совершила ошибку, но не может найти Дениса и исправить ситуацию. Однако спустя некоторое время судьба все же сталкивает парочку еще раз. Тем временем Тимофей продолжает настойчиво добиваться Настю. Кого же выберет девушка?