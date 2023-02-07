Menu
Russian
Sluchaynyy brak 2023, season 1

Sluchaynyy brak season 1 poster
Случайный брак 16+
Title Сезон 1
Season premiere 7 February 2023
Production year 2023
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 20 minutes
"Sluchaynyy brak" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Случайный брак» Настя Кирсанова не хочет выходить замуж за Тимофея, парня, которого навязала ей мать. Чтобы избежать свадьбы, она соглашается вступить в семейные отношения с малознакомым московским мажором Денисом. Однако на следующий день сказочная карета становится тыквой, а жених - исчезает, оставив после себя штамп в паспорте. Настя понимают, что совершила ошибку, но не может найти Дениса и исправить ситуацию. Однако спустя некоторое время судьба все же сталкивает парочку еще раз. Тем временем Тимофей продолжает настойчиво добиваться Настю. Кого же выберет девушка?

Series rating

0.0
Rate 0 vote
"Sluchaynyy brak" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
7 February 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
7 February 2023
Серия 3
Season 1 Episode 3
7 February 2023
Серия 4
Season 1 Episode 4
7 February 2023
TV series release schedule
