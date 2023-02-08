В 1 сезоне сериала «Чертов святой» в центре событий оказывается Рейналду - разочарованный в жизни преподаватель-атеист. Он убежден, что существование Бога, библейские заповеди и прочие религиозные каноны не более, чем выдумки наивных слабаков. Такие люди всеми силами стремятся уцепиться хоть за что-нибудь, чтобы обрести надежду и оправдать собственную никчемную жизнь. Однако пути Господи неисповедимы. Рейналду предстоит не только предать собственные убеждения, но и возглавить религиозное сообщество. Он поведет за собой множество людей, которые будут свято верить каждому его слову.