Santo Maldito 2023, season 1

Season premiere 8 February 2023
Production year 2023
Number of episodes 8
Runtime 5 hours 20 minutes
В 1 сезоне сериала «Чертов святой» в центре событий оказывается Рейналду - разочарованный в жизни преподаватель-атеист. Он убежден, что существование Бога, библейские заповеди и прочие религиозные каноны не более, чем выдумки наивных слабаков. Такие люди всеми силами стремятся уцепиться хоть за что-нибудь, чтобы обрести надежду и оправдать собственную никчемную жизнь. Однако пути Господи неисповедимы. Рейналду предстоит не только предать собственные убеждения, но и возглавить религиозное сообщество. Он поведет за собой множество людей, которые будут свято верить каждому его слову.

7.2
Rate 12 votes
Episode 1
Season 1 Episode 1
8 February 2023
Episode 2
Season 1 Episode 2
8 February 2023
Episode 3
Season 1 Episode 3
8 February 2023
Episode 4
Season 1 Episode 4
8 February 2023
Episode 5
Season 1 Episode 5
8 February 2023
Episode 6
Season 1 Episode 6
8 February 2023
Episode 7
Season 1 Episode 7
8 February 2023
Episode 8
Season 1 Episode 8
8 February 2023
