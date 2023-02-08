Menu
Season premiere 8 February 2023
Production year 2023
Number of episodes 6
Runtime 5 hours 30 minutes
В 1 сезоне сериала «Биржа» действие разворачивается в 1980 году в Кувейте. Две предприимчивые женщины твердо решили войти в сугубо мужской мир фондовой биржи, который основан на коррупции и беспощадной конкуренции. Они уверены, что смогут утереть нос представителям сильного пола, наравне с ними делать ставки, а главное - одерживать крупные победы. Их ожидает сложный путь. Героини столкнутся с неприятием, насмешками и мужским шовинизмом. Но решительность, амбициозность, острый ум и умение рисковать помогут женщинам проложить дорогу в сфере, где правила всегда устанавливали только мужчины.

6.5
Rate 11 votes
Bank of Tomorrow
Season 1 Episode 1
8 February 2023
It’s a Man’s World
Season 1 Episode 2
8 February 2023
Thicker than Milk
Season 1 Episode 3
8 February 2023
Short and Distort
Season 1 Episode 4
8 February 2023
The Silent Partner
Season 1 Episode 5
8 February 2023
What Goes Up
Season 1 Episode 6
8 February 2023
