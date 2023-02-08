В 1 сезоне сериала «Биржа» действие разворачивается в 1980 году в Кувейте. Две предприимчивые женщины твердо решили войти в сугубо мужской мир фондовой биржи, который основан на коррупции и беспощадной конкуренции. Они уверены, что смогут утереть нос представителям сильного пола, наравне с ними делать ставки, а главное - одерживать крупные победы. Их ожидает сложный путь. Героини столкнутся с неприятием, насмешками и мужским шовинизмом. Но решительность, амбициозность, острый ум и умение рисковать помогут женщинам проложить дорогу в сфере, где правила всегда устанавливали только мужчины.