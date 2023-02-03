Menu
Class 2023, season 1

Class season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Class Seasons Season 1

Class 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 3 February 2023
Production year 2023
Number of episodes 8
Runtime 8 hours 0 minute
"Class" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Класс» три амбициозных подростка, рожденных в небогатом индийском квартире, с ранних лет умели принимать удары судьбы и справляться с трудностями. Однако даже таким ребятам жизнь может преподнести неожиданные сюрпризы. Однажды им выпал шанс поступить в престижное учебное заведение в Дели. Эту школу посещают дети из влиятельных и обеспеченных семей. Герои искренне верили в то, что благодаря хорошему образованию они сделают блестящую карьеру в будущем. Несмотря на все усилия ребятам не удалось подружиться с избалованными отпрысками представителей элиты. А затем в школе произошло убийство...

Series rating

6.1
Rate 11 votes
Class List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
Episode 1
Season 1 Episode 1
3 February 2023
Episode 2
Season 1 Episode 2
3 February 2023
Episode 3
Season 1 Episode 3
3 February 2023
Episode 4
Season 1 Episode 4
3 February 2023
Episode 5
Season 1 Episode 5
3 February 2023
Episode 6
Season 1 Episode 6
3 February 2023
Episode 7
Season 1 Episode 7
3 February 2023
Episode 8
Season 1 Episode 8
3 February 2023
