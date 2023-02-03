В 1 сезоне сериала «Класс» три амбициозных подростка, рожденных в небогатом индийском квартире, с ранних лет умели принимать удары судьбы и справляться с трудностями. Однако даже таким ребятам жизнь может преподнести неожиданные сюрпризы. Однажды им выпал шанс поступить в престижное учебное заведение в Дели. Эту школу посещают дети из влиятельных и обеспеченных семей. Герои искренне верили в то, что благодаря хорошему образованию они сделают блестящую карьеру в будущем. Несмотря на все усилия ребятам не удалось подружиться с избалованными отпрысками представителей элиты. А затем в школе произошло убийство...