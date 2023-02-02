В 1 сезоне сериала «Порадуй меня» события разворачиваются на покрытой толстым слоем льда и снега планете Колдфут. Раньше местность здесь была богата природными минералами, известными как Сиг. Поначалу кажется, что здесь наступила вожделенная мирная утопия. В этих краях полностью отсутствует преступность. Однако на самом деле все оказывается не совсем так, как может показаться на первый взгляд. Заключенным приходится до изнеможения работать в шахтах. Джим, который работает тюремщиком, отправляется на место неожиданного чрезвычайного происшествия и сталкивается с таинственным существом, которое совершает нападения на людей.