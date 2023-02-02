Menu
Make My Day 2023, season 1

Make My Day 16+
Title Сезон 1
Season premiere 2 February 2023
Production year 2023
Number of episodes 8
Runtime 3 hours 28 minutes
"Make My Day" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Порадуй меня» события разворачиваются на покрытой толстым слоем льда и снега планете Колдфут. Раньше местность здесь была богата природными минералами, известными как Сиг. Поначалу кажется, что здесь наступила вожделенная мирная утопия. В этих краях полностью отсутствует преступность. Однако на самом деле все оказывается не совсем так, как может показаться на первый взгляд. Заключенным приходится до изнеможения работать в шахтах. Джим, который работает тюремщиком, отправляется на место неожиданного чрезвычайного происшествия и сталкивается с таинственным существом, которое совершает нападения на людей.

Episode 1
2 February 2023
Episode 2
2 February 2023
Episode 3
2 February 2023
Episode 4
2 February 2023
Episode 5
2 February 2023
Episode 6
2 February 2023
Episode 7
2 February 2023
Episode 8
2 February 2023
